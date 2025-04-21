Игрок «Крыльев Советов» Шитов: в чемпионской гонке отдаю предпочтение «Спартаку»

Футболист самарских «Крыльев Советов» Владислав Шитов высказался о борьбе за победу в Российской Премьер-Лиге по итогам этого сезона.

— Что думаете о «золотой» гонке РПЛ?

— Ради интереса слежу за ней, конечно, хотя нам не наверх таблицы нужно смотреть. Предпочтение отдаю «Спартаку». Он поувереннее остальных выглядит. Если не будет терять очки, то шансы на первое место у него есть. Мне сейчас нравится игра «Спартака». Он симпатично играет, — приводит слова Шитова «Евро-Футбол.Ру».

После 25 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», опережающий идущий следом «Зенит» на два очка. Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (50 очков). Действующий чемпион России — «Зенит». Сине-бело-голубые выигрывали РПЛ шесть раз за последние шесть лет.