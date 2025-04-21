Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Крыльев Советов» Шитов: в чемпионской гонке отдаю предпочтение «Спартаку»

Игрок «Крыльев Советов» Шитов: в чемпионской гонке отдаю предпочтение «Спартаку»
Аудио-версия:
Комментарии

Футболист самарских «Крыльев Советов» Владислав Шитов высказался о борьбе за победу в Российской Премьер-Лиге по итогам этого сезона.

— Что думаете о «золотой» гонке РПЛ?
— Ради интереса слежу за ней, конечно, хотя нам не наверх таблицы нужно смотреть. Предпочтение отдаю «Спартаку». Он поувереннее остальных выглядит. Если не будет терять очки, то шансы на первое место у него есть. Мне сейчас нравится игра «Спартака». Он симпатично играет, — приводит слова Шитова «Евро-Футбол.Ру».

После 25 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», опережающий идущий следом «Зенит» на два очка. Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (50 очков). Действующий чемпион России — «Зенит». Сине-бело-голубые выигрывали РПЛ шесть раз за последние шесть лет.

Материалы по теме
Нападающий «Крыльев Советов» Шитов — о матче с ЦСКА: мы спокойно могли выигрывать
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android