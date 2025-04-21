Экс-гендиректор «Химок» Иванов: в РПЛ не должно быть того, что происходит с клубом

Бывший генеральный директор «Химок» Василий Иванов заявил, что в Российской Премьер-Лиге не должно происходить того, что происходит с подмосковным клубом.

«Понятно, что что-то внутри «Химок» нехорошо. Но команда поехала на матч с «Зенитом», сыграла. Такие ситуации же допускает не РПЛ и не РФС. До такого доводят клуб и его руководители.

Когда я работал в клубе, мы были в Первой лиге. Ну и деньги у нас были бюджетные. Тогда проблем не было — с минимальным бюджетом решили задачу и вышли в РПЛ. Сейчас в клубе другое направление. Другие деньги, но мне неинтересно, кто их даёт. Конечно, в РПЛ не должно быть того, что происходит с «Химками», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, клуб несколько месяцев не платит зарплату сотрудникам и футболистам. В связи с этим игроки даже устраивали бойкот тренировок. Но позже, после беседы с президентом РПЛ Александром Алаевым футболисты прекратили бойкот.