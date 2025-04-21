Представитель Дзюбы — о критике: как сказал бы Карпин: «Не нужно быть скуфами, товарищи»

Футбольный агент Леонид Гольдман, представляющий интересы нападающего тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбы, высказался о достижениях форварда. Недавно футболист, по данным Transfermarkt, покорил рекорд экс-полузащитника московского «Локомотива» Дмитрия Лоськова по очкам по системе «гол+пас» в истории чемпионатов России по футболу.

«Что касается рекорда по «гол+пас» — если мы опираемся на Transfermarkt, то Артём перегнал Лоськова ещё неделю назад. На самом деле, майку Дзюба подготовил ещё на прошлый матч. Если бы Кирилл Данилин забил с передачи Артёма в игре с «Факелом», то он бы её показал. Просто все находились в неведении, что Transfermarkt убрал одну голевую у Лоськова. Но майку готовили заранее, там как раз были цифры 266 и 267. Однако это мелочи и нюансы.

Видел довольно много споров и обсуждений, отчасти даже негативных, которые вызвало изображение на майке Артёма. Мне кажется, абсолютно ничего в этом крамольного не было. Никто и не пытался принизить заслуги и уважение к Дмитрию Лоськову. Это всего лишь медийная история, к которой не нужно относиться настолько серьёзно, как это сделали некоторые комментаторы, телеграм-каналы и журналисты. Как бы сказал Валерий Карпин: «не нужно быть скуфами, товарищи», — приводит слова Гольдмана Sport24.

В матче 25-го тура РПЛ со «Спартаком» Дзюба реализовал пенальти, а после продемонстрировал футболку, на которой лев стоит на лосе, скорее всего, отсылая к Лоськову и его рекорду. Подпись на футболке гласила: «Был лось, 266. Стал лев, 267».