Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Жонатан Та покинет «Байер» после окончания сезона в статусе свободного агента

Жонатан Та покинет «Байер» после окончания сезона в статусе свободного агента
Комментарии

Защитник «Байера» Жонатан Та объявил, что покинет клуб после окончания сезона. Контракт 29-летнего игрока истекает 30 июня 2025 года, и стороны не планируют его продлевать.

«Я говорю обо всём очень открыто. Всё было сказано с самого начала. Был момент, когда я принял решение не продлевать контракт и не оставаться здесь», — приводит слова Та Kicker.

Джонатан Та присоединился к «Байеру» в 2015 году. За это время он сыграл 398 матчей, забив 17 голов и отдав 13 результативных передач. В текущем сезоне Та принял участие в 45 встречах, забив три мяча и сделав одну голевую передачу. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет € 30 млн.

Материалы по теме
«Байер» сенсационно вылетел из Кубка Германии! Что за клуб из 3-й лиги выбросил чемпиона
«Байер» сенсационно вылетел из Кубка Германии! Что за клуб из 3-й лиги выбросил чемпиона
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android