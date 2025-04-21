Жонатан Та покинет «Байер» после окончания сезона в статусе свободного агента

Защитник «Байера» Жонатан Та объявил, что покинет клуб после окончания сезона. Контракт 29-летнего игрока истекает 30 июня 2025 года, и стороны не планируют его продлевать.

«Я говорю обо всём очень открыто. Всё было сказано с самого начала. Был момент, когда я принял решение не продлевать контракт и не оставаться здесь», — приводит слова Та Kicker.

Джонатан Та присоединился к «Байеру» в 2015 году. За это время он сыграл 398 матчей, забив 17 голов и отдав 13 результативных передач. В текущем сезоне Та принял участие в 45 встречах, забив три мяча и сделав одну голевую передачу. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет € 30 млн.