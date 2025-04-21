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«Локомотив» продлил сотрудничество с автомобильным брендом

«Локомотив» продлил сотрудничество с автомобильным брендом
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ФК «Локомотив» продлил сотрудничество с китайским автомобильным брендом SWM. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

«Локомотив» — это движение, поезда, дороги и соединение людей. Поэтому и автомобильные дороги нам тоже интересны, комфорт и безопасность людей на них», — приводит слова директора клуба Владимира Леонченко официальный сайт «Локомотива».

Согласно информации на сайте клуба, в рамках контракта во время проведения домашних матчей команды логотип SWM Motors будет размещён на рекламных носителях стадиона «РЖД Арена» и на игровой форме футболистов. С начала партнёрства бренд продал более 4500 машин. В первом квартале 2025 года компания SWM вошла в топ-20 самых продаваемых.

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