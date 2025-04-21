Валерий Непомнящий: «Спартак» — команда настроения, «гореть» 0:2 стало народной приметой

Отечественный тренер Валерий Непомнящий заявил, что «Спартак» уже много лет – непредсказуемая и непонятная команда.

«Спартак» уже не в первый раз в начале матча «горит» со счётом 0:2. Это стало народной приметой. Красно-белые берутся за дело, когда всё плохо. Про «Спартак» даже нет неправильного ответа. Уже много лет это непредсказуемая и непонятная команда. Проще говоря, команда настроения. Не знаю, почему так происходит. Когда у «Спартака» всё хорошо, жди беды. Если они горят синим пламенем, красно-белые начинают играть. Самое главное, что только «Спартак» так выворачивается — ни у «Краснодара», ни у «Зенита» так не получается», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.