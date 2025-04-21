L'Équipe оценил игру Матвея Сафонова в матче «ПСЖ» — «Гавр» в Лиге 1

«Пари Сен-Жермен» обыграл «Гавр» (2:1) в матче 30-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025. Российский вратарь парижан Матвей Сафонов вышел на поле с первых минут и пропустил гол на 60-й минуте от нападающего Исса Сумаре. Французское издание L'Équipe поставило голкиперу оценку 5,0 по итогам игры.

«Российский голкипер нечасто встречался с мячом, он уверенно начинал атаки «ПСЖ». Он прекрасно вступил в игру после опасной подачи от Хосуэ Казимира, но ничего не смог противопоставить удару Сумаре. Все остальные удары в исполнении игроков «Гавра» пришлись мимо его ворот», — говорится в материале L'Équipe.

В нынешнем сезоне Сафонов провёл за «ПСЖ» 15 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 11 мячей и шесть раз отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего футболиста составляет € 22 млн.

Турнирную таблицу чемпионата Франции сезона-2024/2025 возглавляет «ПСЖ», у которого 77 очков. В следующем туре подопечные Луиса Энрике сыграют с «Нантом». Матч состоится 22 апреля, начало — в 21:45 мск.