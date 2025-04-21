Стало известно, клубы каких стран выиграют от отстранения России на сезон-2025/2026

Российские клубы и сборные с высокой долей вероятности не будут принимать участия в соревнованиях под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в сезоне-2025/2026.

Как сообщает статистическая платформа Football Meets Data, от отстранения России выиграют команды из следующих стран: чемпионы Кипра и Венгрии перейдут из первого квалификационного раунда Лиги чемпионов во второй, обладатели кубка Дании перейдут из первого квалификационного раунда Лиги Европы во второй, обладателя кубков Боснии и Герцеговины, Лихтенштейна, Ирландии, Северной Ирландии, Исландии, Люксембурга и Литвы перейдут из первого квалификационного раунда Лиги конференций во второй.

Напомним, сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.