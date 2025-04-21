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Гришин: у ЦСКА есть шансы в борьбе со «Спартаком» за третье место — дерби будет за медали

Гришин: у ЦСКА есть шансы в борьбе со «Спартаком» за третье место — дерби будет за медали
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Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался о шансах армейцев в борьбе со «Спартаком» за третье место в турнирной таблице и отметил, что предстоящий матч между командами будет за медали.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Однозначно, ЦСКА уже не станет бороться за золото. При этом у армейцев есть шансы в борьбе со «Спартаком» за третье место. Предстоящее дерби будет за бронзовые медали. При этом у ЦСКА очень сложный график: две игры с «Зенитом» в Кубке России, «Спартак», «Краснодар», «Ахмат» и «Локомотив». Эти встречи покажут, в каком состоянии находится команда.

Конечно, гипотетически можно предположить, что все команды из тройки проиграют свои матчи, а ЦСКА — выиграет. Но это нереально. «Краснодару» и «Зениту» нужно из оставшихся пяти встреч проиграть по три игры. Чисто математически шансы не сходятся», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар». Команда набрала 55 очков после 25 матчей. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработав 53 очка. Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (50). ЦСКА находится на четвёртом месте, Команда Марко Николича набрала 48 очков.

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