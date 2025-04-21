«Мбаппе не нужно чувствовать себя особенным». Фигу — о свисте в адрес звезды «Реала»
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Бывший полузащитник «Реала» Луиш Фигу прокомментировал свист болельщиков клуба в адрес нападающего Килиана Мбаппе в матче с «Атлетиком» (1:0) в 32-м туре Ла Лиги.
Испания — Примера . 32-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
1 : 0
Атлетик Б
Бильбао
1:0 Вальверде – 90+3'
«Мбаппе не нужно чувствовать себя особенным. Нас всех освистывали на «Бернабеу». Первые сезоны в «Реале» никогда не бывают лёгкими», — цитирует Фигу Diario Sport.
26-летний француз пропускал встречу из-за дисквалификации и смотрел игру с трибун. На 20-й минуте форварда показали на большом экране стадиона, после чего его освистали болельщики.
Мбаппе провёл за «Реал» 50 матчей, забил 33 гола и сделал пять результативных передач в дебютном сезоне.
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