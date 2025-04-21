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Осинькин: после матча с «Локо» у «Крыльев» есть уверенность, но концовка будет тяжёлой

Осинькин: после матча с «Локо» у «Крыльев» есть уверенность, но концовка будет тяжёлой
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Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал задачи команды к завершению сезона Российской Премьер-Лиги.

— Появилась ли уверенность после последних результатов, что задачу по спасению в РПЛ без стыковых матчей команда выполнит?
— Да. Наверное, уверенность есть в какой-то степени после матча с «Локомотивом». Игра с ЦСКА — подтверждение того, в какой футбол мы играли. Всё это говорит о том, что мы должны набирать очки.

Но слово должны — это не набрали. Это разные вещи. Концовка обещает быть тяжёлой и весёлой. Идём дальше, — сказал Осинькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После 25 сыгранных матчей «Крылья Советов» располагаются на 11-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков. В следующем туре подопечные Игоря Осинькина сыграют с «Оренбургом».

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