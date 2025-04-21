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Гендиректор «Байера» Карро подтвердил, что клуб отпустит Алонсо в «Реал»

Гендиректор «Байера» Карро подтвердил, что клуб отпустит Алонсо в «Реал»
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Генеральный директор немецкого «Байера» Фернандо Карро заявил, что клуб отпустит нынешнего главного тренера Хаби Алонсо в мадридский «Реал», если поступит соответствующее предложение.

«У нас есть джентльменское соглашение с Алонсо о его уходе. Если придёт команда, в которой играл Хаби, мы сядем за стол переговоров и не будем ему препятствовать», — приводит слова Карро инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Отметим, что Алонсо считается основным возможным преемником Карло Анчелотти в «Реале». Сообщалось, что он может возглавить «белых» по окончании текущего сезона. Будучи игроком, Хаби выступал за «сливочных» с 2009 по 2014 год.

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