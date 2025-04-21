Тренер «ПСЖ» Энрике назвал цель на матч с «Нантом»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике рассказал об ожиданиях от предстоящего матча 29-го тура чемпионата Франции по футболу с «Нантом». Встреча пройдёт во вторник, 22 апреля. Начало – в 21:45 мск.

«Завтра будет сложный матч, но мы очень мотивированы, потому что можем стать первой командой в топ-5 европейских чемпионатов, которая проведёт столько встреч на выезде, не уступив. Мы понимаем, насколько сложно играть в Нанте на их стадионе. С учётом их положения в турнирной таблице, они тоже будут очень мотивированы. Мы не забыли ничью на «Парк де Пренс», – приводит слова Энрике официальный сайт «ПСЖ».

На текущий момент «ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции сезона-2024/2025. Команда набрала 77 очков за 29 встреч. «Нант» находится на 14 строчке, заработав 30 очков в аналогичном количестве матчей.