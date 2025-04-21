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Три матча чемпионата Аргентины перенесены из-за смерти Папы Римского

Три матча чемпионата Аргентины перенесены из-за смерти Папы Римского
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Три матча 14-го тура чемпионата Аргентины, которые должны были состояться в ночь с 22 на 23 апреля, перенесены из-за смерти Папы Римского Франциска, скончавшегося в своей резиденции в Ватикане. Об этом сообщила пресс-служба турнира.

«В знак траура Ассоциация футбола Аргентины переносит все встречи, запланированные на сегодня во всех соревнованиях на завтра в то же время, что и ранее, за исключением матча «Аргентинос» — «Барракас Сентраль». Также все остальные игры тура начнутся с минуты молчания», — говорится в заявлении.

В ночь на 22 апреля должны были состояться игры «Тигре» — «Бельграно», «Аргентинос Хуниорс» — «Барракас Сентраль», «Индепендьенте Ривадавия» — «Альдосиви».

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