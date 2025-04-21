Тренер «Локомотива» Галактионов: Сулейманов признал эмоциональную ошибку

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о ситуации с нападающим железнодорожников Тимуром Сулеймановым. Напомним, после первого этапа полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2024/2025 с грозненским «Ахматом» (2:1) форвард заявил, что его расстраивает количество игрового времени и он «для себя уже принял решение». Позднее Сулейманов извинился за сказанное.

— Насколько сложно вам даётся выбор между игроками, с учётом того, что уровень плюс-минус похожий, а в число стартовых 11 человек попасть хотят все? Например, на основе нашумевшей истории с Сулеймановым.

— Вы правильно говорите, что мест в стартовом составе всего 11. Наша профессия — выбирать определённую модель игры, которую мы тренируем в зависимости от игры соперника. Сулейманов признал эмоциональную ошибку. Мы исходим из этого, а также из функционального состояния игроков.

Понятно, что для кого-то такой выбор неприятен. В любой команде есть ребята, которые переживают, что мало играют или вообще не играют. Когда у ребят возникают вопросы, мы всегда открыты, частные беседы мы постоянно проводим.

К сожалению, Тимур немного сэмоционировал после матча. Зачастую эмоции — не лучший союзник для того, чтобы решать какие-то конкретные задачи. К таким вопросам надо подходить рационально. Но мы после этой ситуации поговорили, спокойно всё обсудили, он сам признал свою ошибку. У нас не осталось никаких недомолвок, — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Сулейманов провёл за «Локомотив» 34 встречи во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 1,5 млн.

После 25 сыгранных матчей «Локомотив» располагается на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 44 очка. В следующем туре подопечные Михаила Галактионова сыграют с «Ростовом».