Луис Энрике оценил уровень состава «ПСЖ»
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике отметил важность большого состава в клубе перед матчем 29-го тура чемпионата Франции с «Нантом». Встреча состоится во вторник, 22 апреля. Начало игры — в 21:45 мск.
Франция — Лига 1 . 29-й тур
22 апреля 2025, вторник. 21:45 МСК
Нант
Нант
Не начался
ПСЖ
Париж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Чтобы достичь поставленных нами целей, нам нужно не менее 16, 18 или даже 20 игроков. Мы стараемся, чтобы все они были важны для команды. Это сложно, но я думаю, что это способ проявить себя наилучшим образом. В этом смысле я очень доволен составом, который есть в моём распоряжении», – приводит слова Энрике пресс-служба «ПСЖ».
«ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции. Команда набрала 77 очков за 29 встреч. «Нант» (30) располагается на 14-й строчке.
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