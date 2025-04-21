Алдонин — о ЦСКА: отыграть семь очков за пять туров до конца — слегка безумно

Экс-полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин предположил, остаются ли армейцы в чемпионской гонке Российской Премьер-Лиги после матча с самарскими «Крыльями Советов» (1:1) в 25-м туре чемпионата России сезона-2024/2025. Игра прошла на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве.

«Тяжело говорить, что ЦСКА будет бороться за чемпионство. Отыграть семь очков за пять туров до конца чемпионата — это слегка безумно. Даже если бы армейцы обыграли «Крылья» и отрыв составлял бы пять очков, это всё равно тяжёлая задача.

Как ни крути, не только ЦСКА, но и все лидеры РПЛ будут терять очки, периодически это и происходит», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 25 сыгранных матчей ЦСКА располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 48 очков. В следующем туре подопечные Марко Николича сразятся со «Спартаком».