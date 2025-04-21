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Алдонин — о ЦСКА: отыграть семь очков за пять туров до конца — слегка безумно

Алдонин — о ЦСКА: отыграть семь очков за пять туров до конца — слегка безумно
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Экс-полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин предположил, остаются ли армейцы в чемпионской гонке Российской Премьер-Лиги после матча с самарскими «Крыльями Советов» (1:1) в 25-м туре чемпионата России сезона-2024/2025. Игра прошла на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Койта – 69'     1:1 Сергеев – 74'    

«Тяжело говорить, что ЦСКА будет бороться за чемпионство. Отыграть семь очков за пять туров до конца чемпионата — это слегка безумно. Даже если бы армейцы обыграли «Крылья» и отрыв составлял бы пять очков, это всё равно тяжёлая задача.

Как ни крути, не только ЦСКА, но и все лидеры РПЛ будут терять очки, периодически это и происходит», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 25 сыгранных матчей ЦСКА располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 48 очков. В следующем туре подопечные Марко Николича сразятся со «Спартаком».

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