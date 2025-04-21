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Виктор Гончаренко сравнил себя с Анчелотти, отвечая на вопрос о борьбе за выживание в РПЛ

Виктор Гончаренко сравнил себя с Анчелотти, отвечая на вопрос о борьбе за выживание в РПЛ
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Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко ответил на вопрос о борьбе за выживание в Российской Премьер-Лиге.

— Как вы сами себе объясняете, что лично вы второй год подряд боретесь за выживание?
— Ну и отлично! Внизу работать гораздо сложнее. Наверху всё предсказуемо, а внизу каждый матч — зона турбулентности. Это вполне нормальная ситуация и опыт.

— Но вы были в топе, а сейчас…
— А сейчас где?

— Боретесь за выживание второй год подряд.
— Ну это лучше, чем сидеть дома! Это нормальная ситуация. Кто постоянно был наверху? Гвардиола, Анчелотти, и то — Анчелотти в «Эвертоне» был (смеётся). Нам надо сражаться, — сказал Гончаренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

На данный момент «Пари НН» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ с 20 очками, располагаясь в зоне стыковых матчей и имея отрыв в три очка от зоны прямого вылета. В сезоне-2023/2024 «Урал» под руководством Гончаренко занял 14-е место в чемпионате и попал в зону стыковых матчей, где в первой встрече проиграл «Акрону» (0:2). На следующий день Гончаренко покинул свой пост.

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