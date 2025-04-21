«Для некоторых из них я как второй отец». Тренер «ПСЖ» Энрике — о молодых игроках клуба

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике рассказал о работе с молодыми игроками клуба перед матчем 29-го тура чемпионата Франции с «Нантом». Встреча состоится во вторник, 22 апреля. Начало игры — в 21:45 мск.

«Мои дети старше Уоррена, Сенни, Дезире или любого из наших молодых игроков. Возможно, для некоторых из них я как второй отец. Поэтому я подстраиваю своё поведение под потребности каждого игрока. Если им нужно обнять, я их обнимаю; если их нужно отчитать, я делаю это. У молодых игроков, проходящих через молодёжную академию, очень хорошее отношение. Я требователен к ним, но на поле им больше всего нужна поддержка», – приводит слова Энрике пресс-служба «ПСЖ».

«ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции. Команда набрала 77 очков за 29 встреч. «Нант» (30) располагается на 14-й строчке.