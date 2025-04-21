Георгий Джикия ответил на вопрос, продолжает ли он общаться с Франком Артигой

Защитник «Химок» Георгий Джикия ответил на вопрос, поддерживает ли он общение с бывшим главным тренером команды Франком Артигой, об уходе которого клуб объявил во вторник, 15 апреля.

«Продолжаю ли я общаться с Артигой? Конечно!» – приводит слова Джикии Metaratings.

Сразу после увольнения Артиги в СМИ появилась информация, что футболисты «Химок» проигнорировали тренировку и даже были готовы бойкотировать матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» в знак протеста. Игра в итоге состоялась, «Химки» уступили со счётом 0:1.

Новым тренером команды стал Магомед Адиев. После 25 встреч «Химки» находятся на 13-й строчке с 23 очками, находясь в шаге от зоны стыковых матчей.