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Варди — о вылете «Лестера» из АПЛ: сплошной позор. Заканчиваем сезон таким дерьмом

Варди — о вылете «Лестера» из АПЛ: сплошной позор. Заканчиваем сезон таким дерьмом
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Нападающий «Лестера» Джейми Варди прокомментировал досрочный вылет команды из английской Премьер-лиги. До конца сезона чемпионата Англии осталось пять туров, у «лис» 18 очков. Они потеряли математические шансы на сохранение прописки в АПЛ.

«На данный момент я даже не знаю, что сказать. У меня нет слов, чтобы выразить свои чувства гнева и грусти по поводу того, как прошёл этот сезон. Нет никаких оправданий. Все вместе, как игроки и как клуб, мы потерпели неудачу. Скрывать это просто невозможно, и я отказываюсь принимать любые предложения об этом.

Проработав в этом клубе так долго, мы пережили столько взлётов и удач, однако этот сезон был сплошным несчастьем, а для меня лично — сплошным позором. Мне больно, и я знаю, что вы тоже это чувствуете.

Обращаюсь к фанатам: мне жаль, что мы заканчиваем сезон-2024/2025 таким дерьмовым шоу», — написал Варди в социальной сети.

В нынешнем сезоне Варди провёл за «Лестер Сити» 32 матча во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 38-летнего футболиста составляет € 1 млн.

26 апреля «Лестер» сыграет с «Вулверхэмптоном» в рамках 34-го тура АПЛ.

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