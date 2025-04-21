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Игрок «Зенита» Дркушич прокомментировал победу над «Химками»

Игрок «Зенита» Дркушич прокомментировал победу над «Химками»
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Защитник «Зенита» Ванья Дркушич прокомментировал победу над «Химками» (1:0) в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Химки
Химки
1:0 Гонду – 22'    

«Я бы не сказал, что мы недооценили «Химки» — на новости про бойкот не обращали внимания. Мы хорошо подготовились к игре. Настрой был боевой. У нас было достаточно много моментов, чтобы забить второй гол, но, к сожалению, не получилось. Конечно, играть всегда можно и нужно лучше. Но самое главное, что мы в конце одержали победу и заработали такие важные три очка», — сказал Дркушич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

По итогам этого матча «Зенит» поднялся на второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Семака набрала 53 очка за 25 встреч. «Химки» заработали 23 очка после 25 игр и располагаются на 12-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 55 очков за 25 игр. Третью строчку занимает «Спартак», набравший 50 очков.

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