Флик заявил, что не понимает реакцию игроков «Барселоны» на отсутствие времени

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о недовольстве футболистов недостатком игрового времени. Во время матча «Барселоны» с «Сельтой» в Ла Лиге (4:3) Ансу Фати пнул ящик с водой, узнав, что не выйдет на замену. Вингер каталонцев не играет в матчах чемпионата Испании с ноября 2024 года.

«Я могу понять недовольство игроков. Я был профессиональным футболистом и понимаю их. Каждый хочет показать, что может быть частью команды и вносить свой вклад. Я понимаю это, но не понимаю реакции. Это ситуация, с которой нужно смириться.

Мы совершили отличный камбэк, уступая в счёте. И мы приняли правильное решение. Мы хотим видеть хорошую реакцию от игроков, а не то, что произойдёт дальше. Все празднуют победу. Мне нравится наблюдать за реакцией футболистов, когда они играют», – приводит слова Флика Relevo.

«Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании с 73 очками в 32 играх. «Сельта» с 43 очками располагается на седьмом месте.