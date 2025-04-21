Антони заявил, что личная жизнь помешала ему показать себя в «МЮ»

Вингер «Манчестер Юнайтед» Антони, выступающий на правах аренды в составе «Бетиса», считает, что личная жизнь мешала ему показать себя в «МЮ».

«Личная жизнь сильно мешала, я пережил то, что пережил. Нравится мне это или нет, но это сильно повлияло на меня. Знаю свой потенциал – я не зря ездил на чемпионат мира, не зря меня продали в «Манчестер Юнайтед» за большие деньги, и я знаю, чего стою. Люди видят определённые моменты, но не смотрят на общую картину. В «МЮ» у меня были и хорошие, и плохие моменты, однако я мог бы сделать больше и выступить лучше», – приводит слова Антони ESPN Brasil.

Антони перешёл в «Бетис» на правах аренды в минувшем январе. За этот период он принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи. Действующее трудовое соглашение игрока с английским клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.