Игрок «Рубина» Ходжа: ничья с «Динамо» была бы более логичным результатом

Полузащитник казанского «Рубина» Велдин Ходжа высказался о встрече с московским «Динамо» (1:3) в 25-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

«Матч с «Динамо» получился трудным. У нас были шансы забить. Но когда играешь с такой командой, чтобы победить — надо забивать. Ничья была бы более логичным результатом матча, однако мы всегда играем на победу.

Каждый матч мы хотим побеждать. Сегодня мы проиграли, и мы недовольны. Но у нас будет следующая встреча на следующей неделе, и мы сделаем всё, чтобы победить», — сказал Ходжа в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 25 сыгранных матчей «Рубин» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. В следующем туре подопечные Рашида Рахимова сыграют с воронежским «Факелом».