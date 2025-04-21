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Игрок «Рубина» Ходжа: ничья с «Динамо» была бы более логичным результатом

Игрок «Рубина» Ходжа: ничья с «Динамо» была бы более логичным результатом
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Полузащитник казанского «Рубина» Велдин Ходжа высказался о встрече с московским «Динамо» (1:3) в 25-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Рубин
Казань
1:0 Гладышев – 23'     1:1 Безруков – 25'     2:1 Гладышев – 61'     3:1 Бителло – 90+9'    
Удаления: нет / Даку – 90'

«Матч с «Динамо» получился трудным. У нас были шансы забить. Но когда играешь с такой командой, чтобы победить — надо забивать. Ничья была бы более логичным результатом матча, однако мы всегда играем на победу.

Каждый матч мы хотим побеждать. Сегодня мы проиграли, и мы недовольны. Но у нас будет следующая встреча на следующей неделе, и мы сделаем всё, чтобы победить», — сказал Ходжа в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 25 сыгранных матчей «Рубин» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. В следующем туре подопечные Рашида Рахимова сыграют с воронежским «Факелом».

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