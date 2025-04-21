Президент ФИФА Инфантино — о смерти Папы Римского: все молитвы футбольного мира — с ним

Президент ФИФА Джанни Инфантино выразил соболезнования в связи со смертью Папы Римского Франциска. Папа Римский скончался в понедельник, 21 апреля, на 89‑м году жизни.

Фото: из личного архива Джанни Инфантино

«Я глубоко опечален известием о кончине Папы Франциска. Мне посчастливилось несколько раз провести с ним время, и он всегда делился своим энтузиазмом по отношению к футболу и подчёркивал важную роль, которую наш вид спорта играет в обществе, в частности, в отношении обучения и защиты детей по всему миру. «Футбол — самый красивый вид спорта в мире…» — таковы были его слова.

Ранее в этом году на саммите мировых лидеров по правам детей в Ватикане он вновь выразил надежду на то, что футбол станет объединяющей силой в глобальном масштабе и будет позитивным источником добра. Я знаю, как много он значил для католического сообщества как лидер их церкви во всём мире.

Своим посланием надежды и мира, которое он дал совсем недавно, в Пасхальное воскресенье, он подавал пример, и мои искренние соболезнования всем, кто его знал, его общине, семье и друзьям. Все молитвы всего футбольного мира — с ним. Пусть он покоится в мире», — написал Инфантино в социальной сети.

Папа Римский родился в Аргентине и был болельщиком местного клуба «Сан-Лоренсо».