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Алдонин: не стал бы объединять последние три матча ЦСКА, в каждой игре — свой сюжет

Алдонин: не стал бы объединять последние три матча ЦСКА, в каждой игре — свой сюжет
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Экс-полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин высказался о матче красно-синих с «Крыльями Советов» (1:1) в 25-м туре Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Койта – 69'     1:1 Сергеев – 74'    

«Всем тяжело и непросто весной. Нужно учитывать, сколько очков ЦСКА набрал до матча с «Крыльями Советов». Никто не говорил, что с Самарой будет легко — она находится в хорошем состоянии и набирает очки. «Крылышки» выглядели очень прилично и в конце на быстрых атаках могли наказать армейцев. Основная причина плохой игры ЦСКА в последних матчах — не всё получается в атаке. Очень тяжело вскрывать оборону команд, которые защищаются большим количеством футболистов. Атакующим игрокам красно-синих не хватает мастерства, хотя давление оказывалось.

ЦСКА всё же забил свой мяч в ворота «Крыльев Советов», но пропустил совершенно необязательный гол. Роша неудачно вынес мяч, сыграв в ногу соперника. Виллиан мог сыграть значительно надёжнее. Эта потеря очков может повлиять на ситуацию в таблице. Сейчас все лидеры забрали свои очки, а ЦСКА — потерял. Но я бы не стал объединять последние три встречи и говорить, что армейцы чего-то не могут. В каждой игре складывается свой сюжет», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 25 сыгранных матчей ЦСКА располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 48 очков. В следующем туре подопечные Марко Николича сразятся со «Спартаком».

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