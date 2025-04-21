Винисиус высказался о своём будущем в мадридском «Реале»

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор после матча 32-го тура Ла Лиги с «Атлетиком» (1:0) заявил, что хочет остаться в команде надолго. 24-летний футболист одержал 200 побед в составе «Реала».

«Я добился этого благодаря упорному труду, многим жертвам и помощи всех в этом клубе — тренеров, президента, игроков — и я должен продолжать в том же духе, потому что хочу остаться здесь надолго и надеюсь, что смогу и дальше творить историю.

Мы должны продолжать работать, продолжать побеждать и продолжать делать то, что мы делаем, а именно побеждать во всём в этой футболке. Это история, и я хочу войти в историю и стать одним из великих», – приводит слова Винисиуса Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне Винисиус принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 21 голом и 15 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.