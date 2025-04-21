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Лионель Месси выразил соболезнования в связи с кончиной Папы Римского

Лионель Месси выразил соболезнования в связи с кончиной Папы Римского
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Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси выразил соболезнования в связи с кончиной Папы Римского Франциска.

«Покойся с миром, Папа Франциск. Спасибо, что сделали этот мир лучше. Мы будем скучать по вам», — написал Месси в соцсетях.

Папа Римский Франциск скончался утром 21 апреля на 89-м году жизни. Родившийся в Аргентине Франциск стал первым в истории папой из Нового Света. На посту Папы он пробыл 12 лет и считался 266-м главой Римско-католической церкви.

Ранее стало известно, что из-за смерти понтифика будут перенесены футбольные матчи Серии А и молодёжного первенства Италии, которые были запланированы на 21 апреля, а также матчи чемпионата Аргентины.

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