Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дмитрий Булыкин считает, что футболисты «Спартака» выходят на матчи вальяжно

Дмитрий Булыкин считает, что футболисты «Спартака» выходят на матчи вальяжно
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-нападающий московского «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался о последних играх «Спартака» в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025.

«Футболисты «Спартака» плохо выходят на матчи. Им следует выходить с повышенной мотивацией и сразу показывать максимум — команда бьётся за чемпионство. Но, как свойственно многим российским футболистам, хотя в «Спартаке» их очень мало, все выходят на игру вальяжно и думают, что они всё решат.

Соперники же играют с большой мотивацией и умудряются забивать красно-белым два мяча в первые минуты», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 25 сыгранных встреч «Спартак» располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. В следующем туре подопечные Деяна Станковича сыграют с ЦСКА.

Материалы по теме
Валерий Непомнящий: «Спартак» — команда настроения, «гореть» 0:2 стало народной приметой
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android