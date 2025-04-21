Дмитрий Булыкин считает, что футболисты «Спартака» выходят на матчи вальяжно

Экс-нападающий московского «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался о последних играх «Спартака» в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025.

«Футболисты «Спартака» плохо выходят на матчи. Им следует выходить с повышенной мотивацией и сразу показывать максимум — команда бьётся за чемпионство. Но, как свойственно многим российским футболистам, хотя в «Спартаке» их очень мало, все выходят на игру вальяжно и думают, что они всё решат.

Соперники же играют с большой мотивацией и умудряются забивать красно-белым два мяча в первые минуты», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 25 сыгранных встреч «Спартак» располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. В следующем туре подопечные Деяна Станковича сыграют с ЦСКА.