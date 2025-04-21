Полузащитник «Сьона» Миранчук получил травму перед матчем с «Санкт-Галленом»

Президент «Сьона» Кристиан Константин заявил, что российский полузащитник Антон Миранчук растянул связки голеностопа на одной из тренировок команды. Сегодня, 21 апреля, «Сьон» уступил «Санкт-Галлену» (0:1) в матче 33-го тура швейцарской Суперлиги.

«У Антона растяжение связок. Он пропустит пять дней», — приводит слова Константина «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Миранчук провёл за «Сьон» 20 встреч во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 29-летнего футболиста составляет € 3 млн.

После 33 сыгранных матчей «Сьон» располагается на девятой строчке в турнирной таблице Суперлиги, набрав 36 очков.