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Экс-игрок ЦСКА Иванов высказался о результатах команды в весенней части РПЛ

Экс-игрок ЦСКА Иванов высказался о результатах команды в весенней части РПЛ
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Экс-полузащитник московского ЦСКА Василий Иванов высказался о результатах команды в весенней части Российской Премьер-Лиги.

«У ЦСКА бывают спады, осечки, как в игре с «Крыльями Советов». Но команда радует! Думаю, в этом сезоне докажут, что это хорошая и достойная команда. Невозможно без осечек, однако надеюсь, что ничья была единственным спадом. Конечно, обидно после хорошего отрезка потерять очки. Не должны были проигрывать в матче с «Крыльями Советов». 100% ЦСКА был фаворитом. Но такое бывает не только у них», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар». Команда набрала 55 очков после 25 встреч. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработав 53 очка. Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (50). ЦСКА находится на четвёртом месте, Команда Марко Николича набрала 48 очков.

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