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Наумов: игроки «Спартака» выходят на некоторые матчи, как джентльмены с тросточкой

Наумов: игроки «Спартака» выходят на некоторые матчи, как джентльмены с тросточкой
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался об игре футболистов «Спартака».

«Спартак» выходит на некоторые матчи, играя на одной ноге, как джентльмены с тросточкой, но потом очухивается и начинает играть. Однако это не всегда получается: Махачкале и «Рубину» уступили. С «Акроном» вышло, но был назначен сомнительный пенальти. В наше время такой 11-метровый никто бы не поставил. Эпизод уже закончился — игрок отдал пас, а после этого всё случилось. «Спартаку» удалось отскочить.

Думаю, нестабильность игры красно-белых связана с психологией футболистов. Станкович очень многое делает для стабилизации игры команды, однако пока не получается. «Спартак» может выдать хороший матч, а может и провалить. Пока клуб это не исправит, очень трудно претендовать на чемпионское звание», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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