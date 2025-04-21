«Барселона» попросила перенести матч с «Вальядолидом» на более раннее время — Relevo

«Барселона» хочет сыграть матч 34-го тура испанской Ла Лиги с «Вальядолидом» чуть раньше, сообщает Relevo со ссылкой на EFE. Игра состоится 3 мая и должна начаться в 22:00 мск.

По информации источника, каталонский клуб предложил перенести начало встречи на 14:00, 16:15 или 18:30, чтобы команда лучше подготовилась к ответному матчу полуфинала Лиги чемпионов с «Интером». Встреча пройдёт 6 мая.

В письме «Барселона» поблагодарила лигу за смену даты матча с «Вальядолидом» с 4 на 3 мая. Клуб также попросил перенести начало игры на более раннее время, чтобы игрокам не пришлось ранним утром возвращаться из Вальядолида в Барселону.