«Барселона» попросила перенести матч с «Вальядолидом» на более раннее время — Relevo
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«Барселона» хочет сыграть матч 34-го тура испанской Ла Лиги с «Вальядолидом» чуть раньше, сообщает Relevo со ссылкой на EFE. Игра состоится 3 мая и должна начаться в 22:00 мск.
Испания — Примера . 34-й тур
03 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
Вальядолид
Вальядолид
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
По информации источника, каталонский клуб предложил перенести начало встречи на 14:00, 16:15 или 18:30, чтобы команда лучше подготовилась к ответному матчу полуфинала Лиги чемпионов с «Интером». Встреча пройдёт 6 мая.
В письме «Барселона» поблагодарила лигу за смену даты матча с «Вальядолидом» с 4 на 3 мая. Клуб также попросил перенести начало игры на более раннее время, чтобы игрокам не пришлось ранним утром возвращаться из Вальядолида в Барселону.
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