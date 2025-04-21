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Арбитр Федотов раскритиковал судью матча «Зенит» — «Химки»

Арбитр Федотов раскритиковал судью матча «Зенит» — «Химки»
Игорь Федотов
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Бывший арбитр Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов оценил судейство в матче санкт-петербургского «Зенита» с подмосковными «Химками» (1:0) в 25-м туре чемпионата России сезона-2024/2025. Игра прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым (Москва).

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Химки
Химки
1:0 Гонду – 22'    

«Я не знаю, что движет арбитрами, когда они выходят на игру и не видят очевидного. На седьмой минуте Шадыханов не показал жёлтую игроку «Химок» за грубую игру. Затем — футболисту «Зенита» за неуважение к игре. Тот откровенно держал соперника, пытавшегося уйти в контратаку. Также Шадыханов не показал жёлтую игроку «Зенита» за симуляцию.

И самый нашумевший момент: Барриос перед штрафной «Зенита» в пограничном моменте между красной и жёлтой попал сопернику по голени. Шадыханов продолжил игру. Как он может объяснить это решение? И оказывается, что Барриос получил бы четвёртую карточку и пропустил бы игру с «Динамо».

Сами арбитры дают поводы для разговоров. Что Шадыханов делал на поле? Речь о 100-процентных карточках, самую шелуху я учитывать не стал. В итоге жёлтую получил Вера. Писали, что за симуляцию, но я думаю, что за неспортивное поведение», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Турнирная таблица РПЛ
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