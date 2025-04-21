Таранов: ЦСКА будет непросто побороться за первое место РПЛ, но за место в тройке может

Бывший игрок ЦСКА Иван Таранов высказал мнение о возможности клуба взять чемпионство в РПЛ.

«Самое главное, что ЦСКА не проиграл последние матчи. Может быть, не приобрели тех очков, которые хотелось бы. Нельзя сказать, что у ЦСКА совсем не ладится. Надо забивать и удерживать результат. Последние победы приносят стандартные положения. Да, была невзрачная игра. Может быть, накопилась усталость. Надо понимать тренировочный процесс и происходящее внутри. ЦСКА будет очень непросто побороться за первое место, но за место в тройке может», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

На данный момент ЦСКА находится на четвёртом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 48 очков в 25 встречах. Армейцы одержали 14 побед, потерпели пять поражений и шесть раз сыграли вничью.