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Рафинья — главный претендент на «Золотой мяч» по версии Goal

Рафинья — главный претендент на «Золотой мяч» по версии Goal
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Интернет-издание Goal представило свой новый список главных претендентов на награду «Золотой мяч» 2025 года.

В топ-20 основных претендентов входят:

1. Рафинья Рафаэл Диас Беллоли, «Барселона» (Испания);
2. Усман Дембеле, «ПСЖ» (Франция);
3. Ламин Ямаль, «Барселона» (Испания);
4. Лаутаро Мартинес, «Интер» (Италия);
5. Мохамед Салах, «Ливерпуль» (Англия);

6. Роберт Левандовски, «Барселона» (Испания);
7. Педри, «Барселона» (Испания);
8. Деклан Райс, «Арсенал» (Англия);
9. Гарри Кейн, «Бавария» (Германия);
10. Килиан Мбаппе, «Реал» Мадрид (Испания);

11. Нуну Мендеш, «ПСЖ» (Франция);
12. Джуд Беллингем, «Реал» Мадрид (Испания);
13. Винисиус Жуниор, «Реал» Мадрид (Испания);
14. Витинья, «ПСЖ» (Франция);
15. Дезире Дуэ, «ПСЖ» (Франция);

16. Майкл Олисе, «Бавария» (Германия);
17. Александер Исак, «Ньюкасл Юнайтед» (Англия);
18. Букайо Сака, «Арсенал» (Англия);
19. Виктор Дьёкереш, «Спортинг» (Португалия);
20. Вирджил ван Дейк, «Ливерпуль» (Англия).

Обладателем «Золотого мяча» 2024 года стал полузащитник «Манчестер Сити» Родри. Церемония награждения состоялась в Париже 28 октября.

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