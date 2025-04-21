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Команда «Динамо» 2011 года обыграла «Баварию» на Junior World Cup

Академия московского «Динамо» 2011 года рождения обыграла мюнхенскую «Баварию» в рамках полуфинального матча престижного детско-юношеского турнира Junior World Cup. Встреча завершилась со счётом 2:0. Об этом сообщила пресс-служба ФК «Динамо» Москва.

Фото: Пресс-служба ПФК «Динамо» Москва

«Бело-голубые приняли участие в международном детском турнире Junior World Cup тремя командами — 2011, 2012 и 2013 годов рождения — и стали победителями в двух возрастах:

– старшие ребята в полуфинале обыграли «Баварию» со счётом 2:0 на глазах у Франка Рибери, а в финале одолели «Строгино»;

– команда «Динамо» 2012 года рождения в финале турнира разгромила чемпиона Германии этого возраста «Кёльн», – написано в сообщении пресс-службы клуба.

Матчи плей-офф международного детско-юношеского турнира состоялись в день 102-летия основания московского «Динамо». В соревнованиях также принимали участие «Манчестер Сити», «Копенгаген», местные турецкие клубы и другие команды.