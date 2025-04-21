Гендиректор «Шахтёра» — о Судакове: история как у Мудрика, продажа — вопрос времени

Генеральный директор «Шахтёра» Сергей Палкин заявил, что «Наполи» по-прежнему заинтересован в полузащитнике команды Георгии Судакове, а клуб уже ведёт переговоры.

«Сейчас мы ведём переговоры. Не могу назвать суммы, но я верю, что мы заключим эту сделку на хороших финансовых условиях. Если мы не договоримся с этим клубом [имеется в виду «Наполи»], будет другой вариант. Я не беспокоюсь об этом, он один из лучших в мире на своей позиции.

Он может перейти в Италию или Англию. У нас есть связи. В нём заинтересованы. То же самое было с Михаилом Мудриком. Если его не продадут сегодня, то это произойдёт завтра. Это всего лишь вопрос времени», — приводит слова Палкина журналист Бен Джейкобс в соцсети X (ранее Twitter).

Также Джейкобс отмечает, что Судаков интересен клубам английской Премьер-лиги, в том числе «Брентфорду», хотя никаких переговоров между клубами пока не ведётся.

В этом сезоне украинский 22-летний атакующий полузащитник сыграл 34 матча за «Шахтёр» во всех турнирах, забил 13 голов и сделал шесть результативных передач. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до 31 декабря 2028 года.