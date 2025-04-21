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Вратарь «ПСЖ» Сафонов оценил матч с «Гавром» в Лиге 1

Вратарь «ПСЖ» Сафонов оценил матч с «Гавром» в Лиге 1
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Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов прокомментировал матч с «Гавром» (2:1) в 30-м туре французской Лиги 1 сезона-2024/2025. Игра прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Сафонов пропустил единственный мяч на 60-й минуте.

Франция — Лига 1 . 30-й тур
19 апреля 2025, суббота. 18:00 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
2 : 1
Гавр
Гавр
1:0 Дуэ – 8'     2:0 Рамуш – 50'     2:1 Сумаре – 60'    

«Всем привет! Пардон, что пропадаю время от времени. Задолжал вам свои эмоции после вчерашней игры. Рад был снова выйти на поле, получил большое удовольствие от матча. В игре с «Гавром» чаще использовали меня в начале атаки, так что немного вспомнилось то ощущение, когда была полная свобода решений в построении атаки пару лет назад.

Что касается обороны — наш обычный матч, когда по воротам наносят один-два удара. В этот раз спасти не удалось, но главное, что мы победили. Достаточно тяжело находить мотивацию и энергию после эмоциональных встреч в Лиге чемпионов. И это прекрасно, что у нас есть возможность ротировать состав, дабы показывать максимальный результат во всех турнирах, даже если мы играем через три-четыре дня. В общем, поздравляю с очередной победой! И уже готовимся к завтрашнему матчу с «Нантом», — написал Сафонов в своём телеграм-канале.

В нынешнем сезоне Сафонов провёл за «ПСЖ» 15 встреч во всех турнирах, в которых пропустил 11 мячей и шесть раз отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего футболиста составляет € 22 млн.

Турнирную таблицу чемпионата Франции сезона-2024/2025 возглавляет «ПСЖ», у которого 77 очков. В следующем туре подопечные Луиса Энрике сыграют с «Нантом». Матч состоится 22 апреля, начало — в 21:45 мск.

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