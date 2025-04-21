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Арбитр Федотов разобрал скандальное судейство в матче «Оренбург» — «Динамо» Махачкала

Арбитр Федотов разобрал скандальное судейство в матче «Оренбург» — «Динамо» Махачкала
Игорь Федотов
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Бывший арбитр Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов оценил судейство в матче «Оренбурга» с махачкалинским «Динамо» (2:1) в 25-м туре чемпионата России сезона-2024/2025. Игра прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Ранэлем Зияковым (Набережные Челны).

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2025, суббота. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 1
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Сундуков – 28'     1:1 Гюрлюк – 59'     2:1 Ревазов – 81'    
Удаления: нет / Алибеков – 90+8'

«Первый же момент — отменённый гол «Оренбурга» на 16-й минуте. Зияков почему-то посчитал, что было нарушение. Я считаю, что это чистый гол и ошибка судьи — такую верховую борьбу надо везде отпускать. В подобных моментах все толкаются.

Здесь у игрока «Оренбурга» всего лишь лежали руки на спине защитника, а дальше он сыграл головой. Это проблема защитника, который не выпрыгнул вовремя. И это именно ошибка Зиякова, который сразу усиленно показывал, что для него это толчок.

На 90+6-й минуте красную карточку получил игрок «Динамо» Алибеков. Это не ключевая ошибка, она ни на что не могла повлиять. VAR полез, потому что Зияков начал показывать, что для него это не нарушение. Очевидно, они отсмотрели момент и увидели, что мяч попал в руку. И пригласили Зиякова, чтобы тот посмотрел эпизод целиком. Я думаю, что красная — решение именно Зиякова.

Мне было бы интересно послушать департамент. Если они скажут, что это не красная, то придётся отменять карточку. И тогда оценка упадёт ещё на 0,5 и станет 7,4. Момент непростой в плане восприятия по экрану. Если бы Зияков показал вторую жёлтую, было бы нормально. Но для лишения явной возможности забить гол мне не хватает факторов», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Турнирная таблица РПЛ
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