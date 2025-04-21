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Арбитр Федотов высказался о судействе в матче «Акрон» — «Спартак»

Арбитр Федотов высказался о судействе в матче «Акрон» — «Спартак»
Игорь Федотов
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Бывший арбитр Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов оценил судейство в матче тольяттинского «Акрона» с московским «Спартаком» (2:3) в 25-м туре чемпионата России сезона-2024/2025. Игра прошла на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы).

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2025, суббота. 14:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
1:0 Дзюба – 23'     2:0 Пестряков – 29'     2:1 Бонгонда – 39'     2:2 Джурасович – 61'     2:3 Барко – 90+4'    

«Вроде простая игра для Сухого — забили два, и всё спокойно. Но потом что-то пошло не так. На 18-й минуте, находясь в открытой позиции, Сухой не увидел, что Умяров подбил ногу Дзюбе. Многие говорят, что Дзюба применил руки, но там была обоюдная борьба. Умяров же совершил фол по неосторожности. VAR вмешался — Сухой назначил 11-метровый.

Далее Сухой правильно назначил 11-метровый в ворота «Акрона». Игрок хозяев тянул соперника за футболку и продолжил делать это в штрафной. Всё было видно, Сухой находился в нормальной позиции. Теперь о пенальти на 90+2-й минуте. Если бы игрок «Спартака» бил по воротам или потерял мяч и потом случился контакт, то 11-метрового бы не было. Здесь же случился отыгрыш и открывание под ответный пас.

Защитник влиял на нападающего — это 11-метровый. Также Сухой не показал жёлтую игроку «Спартака» за симуляцию, когда тот нарисовал опасный штрафной. На повторе видно, что никакого контакта не было. Повезло, что после этого не случилось гола, но с таким надо бороться», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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