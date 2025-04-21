Колыванов: «Спартак» в первых таймах сам устраивает проблемы, а потом играет в догонялки

Известный российский экс-футболист, а ныне тренер Игорь Колыванов заявил, что «Спартаку» нужно минимизировать ошибки, чтобы биться за первые места.

«Спартак» в первых таймах сам себе устраивает проблемы, а потом начинает играть в догонялки. Солидная команда, особенно в концовке сезона, не имеет права так играть. Возможно, красно-белым не хватает концентрации. Футболисты думают, что соперник, глядя на «Спартак», будет играть от обороны. Но Махачкала так запрессинговала красно-белых, что первый удар команды был на 44-й минуте.

Нужно минимизировать ошибки, чтобы биться за первые места, но «Спартак» их допускает в каждом матче. Я не знаю, в чём причина. Игроки выходят с таким настроем, как будто: «Вы забьёте, сколько сможете, а мы — сколько захотим», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар». Команда набрала 55 очков после 25 встреч. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработав 53 очка. Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (50).