Арбитр Федотов заявил, что судья ошибочно не удалил игрока «Локо» в матче с «Пари НН»

Бывший арбитр Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов оценил судейство в матче московского «Локомотива» с «Пари Нижний Новгород» (3:0) в 25-м туре чемпионата России сезона-2024/2025. Игра прошла на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Михаилом Черемных (Пермь).

«Общая картина у Черемных хорошая. Но были два открытых эпизода, за которые ему прилетело. На 28-й минуте Черемных просто продолжил игру и поменял решение только после вмешательства VAR, показав красную игроку «Пари НН» Каккоеву за серьёзное нарушение правил. Прямая нога, шипы, попал в голень — это удаление.

То же самое на 86-й минуте сделал игрок «Локо» Самошников. Да, в итоге нога ушла в сторону, но само действие — такое же, как у Каккоева. Одинаковые моменты: в первом VAR полез, во втором — нет. Видимо, Казарцев посчитал, что явной ошибки не было. Черемных показал жёлтую, но я считаю, что надо было удалять», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.