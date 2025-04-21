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«Спартак» — худшая команда РПЛ по числу голов российскими игроками

«Спартак» — худшая команда РПЛ по числу голов российскими игроками
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«Спартак» занимает последнее место по количеству забитых россиянами мячей в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports. Российские игроки красно-белых забили всего три гола, отличились Данил Пруцев и Наиль Умаров (дважды).

Второй с конца – «Оренбург», на счету которого четыре гола, забитых россиянами. В шестерку худших также входят «Пари НН» (8), «Рубин» (9), «Факел» (10) и «Краснодар» (10). В пятёрку лучших по этому показателю попали «Локомотив» с 35 мячами, «Ростов» (27), ЦСКА (25), московское «Динамо» (24) и «Акрон» (21).

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар». Команда набрала 55 очков после 25 матчей. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработав 53 очка. Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (50). В зоне вылета располагаются «Факел» (15) и «Оренбург» (17). В зоне стыковых матчей — «Пари НН» (20) и «Ахмат» (23).

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