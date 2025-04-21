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«Торпедо» и «Урал» поделили очки в матче 29-го тура Первой лиги

Завершился матч 29-го тура Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025, в котором встречались московское «Торпедо» и екатеринбургский «Урал». Команды играли на стадионе «Арена Химки» в Химках. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Максимом Перезвой (Раменское). Итоговый результат — 1:1.

На 19-й минуте полузащитник «Торпедо» Ейсон Гусман открыл счёт. Ответный мяч «Урала» на 62-й минуте забил хавбек Юрий Железнов — 1:1. На 67-й минуте защитник хозяев Сергей Бородин получил красную карточку.

После 29 сыгранных матчей «Торпедо» располагается на второй строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 52 очка. «Урал» после аналогичного количества игр занимает четвёртое место, заработав 50 очков. Турнирную таблицу Первой лиги сезона-2024/2025 возглавляет калининградская «Балтика», у которой 63 очка.