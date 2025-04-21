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Торпедо Москва — Урал, результат матча 29-го тура Первой лиги, счёт 1:1, 21 апреля 2025 года

«Торпедо» и «Урал» поделили очки в матче 29-го тура Первой лиги
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Завершился матч 29-го тура Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025, в котором встречались московское «Торпедо» и екатеринбургский «Урал». Команды играли на стадионе «Арена Химки» в Химках. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Максимом Перезвой (Раменское). Итоговый результат — 1:1.

Россия — Мелбет Первая лига . 29-й тур
21 апреля 2025, понедельник. 19:00 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
1 : 1
Урал
Екатеринбург
1:0 Гусман – 19'     1:1 Железнов – 62'    
Удаления: Бородин – 67' / нет

На 19-й минуте полузащитник «Торпедо» Ейсон Гусман открыл счёт. Ответный мяч «Урала» на 62-й минуте забил хавбек Юрий Железнов — 1:1. На 67-й минуте защитник хозяев Сергей Бородин получил красную карточку.

После 29 сыгранных матчей «Торпедо» располагается на второй строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 52 очка. «Урал» после аналогичного количества игр занимает четвёртое место, заработав 50 очков. Турнирную таблицу Первой лиги сезона-2024/2025 возглавляет калининградская «Балтика», у которой 63 очка.

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