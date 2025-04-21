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Арбитр Федотов высказался о судействе в матче «Краснодар» — «Ахмат»

Арбитр Федотов высказался о судействе в матче «Краснодар» — «Ахмат»
Игорь Федотов
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Бывший арбитр Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов оценил судейство в матче «Краснодара» с грозненским «Ахматом» (3:1) в 25-м туре чемпионата России сезона-2024/2025. Игра прошла на стадионе «ФК Краснодар» в одноимённом городе. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж).

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 1
Ахмат
Грозный
1:0 Кордоба – 40'     1:1 Мелкадзе – 52'     2:1 Сперцян – 78'     3:1 Ленини – 80'    

«У Москалёва тоже одна ошибка, которую он исправил с помощью VAR, хотя должен был видеть, что рука игрока «Ахмата» в штрафной была отставлена. Вместо этого арбитр продолжил игру и исправился после повтора — 11-метровый в пользу «Краснодара».

В целом хорошая работа, но в том эпизоде надо было принимать решение. Второй тур подряд есть тенденция, что судьи боятся решений и страхуются через VAR», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Турнирная таблица РПЛ
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