Арбитр Федотов высказался о судействе в матче «Краснодар» — «Ахмат»

Бывший арбитр Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов оценил судейство в матче «Краснодара» с грозненским «Ахматом» (3:1) в 25-м туре чемпионата России сезона-2024/2025. Игра прошла на стадионе «ФК Краснодар» в одноимённом городе. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж).

«У Москалёва тоже одна ошибка, которую он исправил с помощью VAR, хотя должен был видеть, что рука игрока «Ахмата» в штрафной была отставлена. Вместо этого арбитр продолжил игру и исправился после повтора — 11-метровый в пользу «Краснодара».

В целом хорошая работа, но в том эпизоде надо было принимать решение. Второй тур подряд есть тенденция, что судьи боятся решений и страхуются через VAR», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.