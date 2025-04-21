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Николай Наумов: ЦСКА на правильном пути — Николич постепенно делает свою команду

Николай Наумов: ЦСКА на правильном пути — Николич постепенно делает свою команду
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов считает, что ЦСКА на правильном пути, а главный тренер команды Марко Николич постепенно делает свою команду, которую хочет видеть.

«Не думаю, что игра ЦСКА в последних матчах куда-то пропала. Просто соперники теперь знают, как играть против армейцев. Конечно, когда ЦСКА прибавил, все команды начали к нему серьёзнее относиться, отсюда такие результаты. Мне кажется, красно-синие на правильном пути — Николич постепенно делает свою команду, которую хочет видеть.

Клуб должен пройти через такой игровой спад, ещё не все игроки поняли ромб Николича. Часто в играх за ЦСКА появляется молодёжь, для которой характерна нестабильность. Хотя Кисляк поднял хорошую планку. Тот же новичок Алеррандро пока ещё не адаптировался. Николичу просто нужно время, и ЦСКА будет сильнее. Но армейцы даже в этом сезоне будут бороться за тройку», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 25 сыгранных матчей ЦСКА располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 48 очков. В следующем туре подопечные Марко Николича сразятся со «Спартаком».

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