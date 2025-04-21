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«Аль-Хиляль» потерял очки в матче с «Аль-Шабабом» в чемпионате Саудовской Аравии

Завершился матч 29-го тура Саудовской Про-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Аль-Хиляль» и «Аль-Шабаб». Команды играли на стадионе «Принц Фейсал бин Фадх» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Раде Обреновичем (Словения). Встреча закончилась ничьей со счётом 2:2.

На 7-й минуте ворота «Аль-Хиляль» поразил Даниэл Каштелу. Ответный гол последовал на 31-й минуте от полузащитника «Аль-Хиляль» Сергея Милинковича-Савича. Еще один гол в ворота «Аль-Шабаб» забил Салем Аль-Досари на 46-й минуте. Ответ последовал на 68-й минуте от Мохаммеда Аль-Швирех.

«Аль-Хиляль» занимает второе место в турнирной таблице Саудовской Про-лиги, заработав 62 очка в 29 играх. «Аль-Шабаб» идет шестым, заработав 51 очко в аналогичном количестве игр.