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Аль-Хиляль — Аль-Шабаб, результат матча 17 апреля 2025, счёт 2:2, Саудовская Про-Лига 2024-2025

«Аль-Хиляль» потерял очки в матче с «Аль-Шабабом» в чемпионате Саудовской Аравии
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Завершился матч 29-го тура Саудовской Про-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Аль-Хиляль» и «Аль-Шабаб». Команды играли на стадионе «Принц Фейсал бин Фадх» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Раде Обреновичем (Словения). Встреча закончилась ничьей со счётом 2:2.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 29-й тур
21 апреля 2025, понедельник. 18:55 МСК
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
Окончен
2 : 2
Аль-Шабаб
Эр-Рияд
0:1 Поденсе – 7'     1:1 Милинкович-Савич – 31'     2:1 Аль-Давсари – 46'     2:2 Аль-Швирех – 68'    

На 7-й минуте ворота «Аль-Хиляль» поразил Даниэл Каштелу. Ответный гол последовал на 31-й минуте от полузащитника «Аль-Хиляль» Сергея Милинковича-Савича. Еще один гол в ворота «Аль-Шабаб» забил Салем Аль-Досари на 46-й минуте. Ответ последовал на 68-й минуте от Мохаммеда Аль-Швирех.

«Аль-Хиляль» занимает второе место в турнирной таблице Саудовской Про-лиги, заработав 62 очка в 29 играх. «Аль-Шабаб» идет шестым, заработав 51 очко в аналогичном количестве игр.

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