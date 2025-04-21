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«Методическая ошибка». Арбитр Федотов — о свободном ударе в конце игры «Динамо» и «Рубина»

«Методическая ошибка». Арбитр Федотов — о свободном ударе в конце игры «Динамо» и «Рубина»
Игорь Федотов
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Бывший судья Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов оценил решение главного арбитра встречи «Динамо» Москва — «Рубин» (3:1) Сергея Чебана на 90+6-й минуте назначить свободный удар в ворота бело-голубых. Игра прошла на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Рубин
Казань
1:0 Гладышев – 23'     1:1 Безруков – 25'     2:1 Гладышев – 61'     3:1 Бителло – 90+9'    
Удаления: нет / Даку – 90'

«Интересный эпизод на 90+6-й минуте. Чебан растерялся с самого начала. Он назначил свободный удар, посчитав, что игрок «Динамо» отдал пас своему вратарю. Что такое отдать пас вратарю? Это значит, что игрок делает передачу умышленно. В данном эпизоде я с Чебаном не согласен.

Защитник блокировал мяч от соперника, и случился контакт ноги с мячом, после чего тот отскочил к вратарю. Никакого осмысленного действия здесь не было. И Чебану повезло, что не случилось гола. Был бы скандал. После свистка Чебан взял мяч и не знал, куда его поставить. По правилам, если момент случился во вратарской, мяч переносится на ближайшую точку линии площади ворот.

Чебан же начал ходить по вратарской. Скорее всего, ему подсказали, и он вынес мяч на линию. Но если мяч установлен на линию, то все игроки защиты должны стоять на линии ворот. А он их установил у штанги и по диагонали. Методическая ошибка.

На оценку она не влияет, однако для руководителя это должно быть проблемой. Начиная с назначения свободного удара и заканчивая тем, как это всё было организовано», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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